Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic, stella della Lazio, parla a lazionews.eu del futuro del '95 serbo, cercato da Juve e Manchester City: "Come dico già da mesi, rimarrà e non è in vendita questo inverno. Non pensiamo al trasferimento, è concentrato su ogni giorno nella maglia della Lazio e cerca di aiutare la squadra a rimanere in corsa per il titolo e la Champions League. Non voglio commentare nulla in termini di prezzo perché il mercato farà il suo prezzo finale e vedremo cosa è meglio per tutti".