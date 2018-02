Un minuto per interrompere tutte le maledizioni in casa Lazio. Basta un minuto, e l'atmosfera cupa che si respirava negli ultimi giorni a Formello torna a diventare più rosea. Al minuto 50'contro il Verona tutto ritorna al suo posto: al 24esimo tiro in porta Nicolas deve capitolare, la Lazio acciuffa tra le mani un match che sembrava sempre più stregato.



NUMERI - Minuto n.50, dicevamo, ma anche Immobile che si sblocca, sempre su assist di Luis Alberto, dopo 332 minuti di astinenza. Cinque minuti dopo fa 28 gol in stagione, concedendosi il bis. Ma soprattutto la Lazio torna a vincere, dopo quasi un mese senza riuscire ad esultare. E torna in zona Champions, una specie di liberazione. E tutto è cominciato al minuto 50 di Lazio-Hellas Verona.