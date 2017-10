Dopo il successo contro il Cagliari la Lazio è tornata ad allenarsi. La squadra è stata inizialmente divisa in due gruppi: seduta completa per coloro che non hanno preso parte, o solo parzialmente, al match di ieri, lavoro defaticante invece in palestra per i titolari di Lazio-Cagliari.



Al termine di un riscaldamento tecnico composto da una serie di passaggi orientati, i biancocelesti presenti sul campo hanno svolto una fase atletica agli ordini del Prof. Fonte. La seduta di oggi si è conclusa con delle particelle a campo ridotto. Domani è previsto l’allenamento di rifinitura.