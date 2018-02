Lazio, la class action è pronta a partire. L’avvocato Gian Luca Mignogna, in prima linea sia per lo Scudetto del 1915 che per la class action contro gli errori arbitrali subiti dalla Lazio in questa stagione, è intervenuto ai microfoni di ‘Radiosei’ ha raccontato la prossima convention con gli aderenti al Comitato Consumatori Lazio (CCL).



IL COMITATO CONSUMATORI LAZIO – L'iniziativa, unica nel suo genere, è destinata a partire sabato prossimo, con 1000 tifosi aderenti. L'avvocato sottolinea come: “Alla Lazio mancano 8-9 punti generati dall’applicazione scorretta del Var. Abbiamo tempo fa proposto una class action, un’iniziativa eccezionale, che cambierà il rapporto tra tifosi e sistema calcio. Una comunità calcistica per la prima volta sarà dotata di un comitato che tutelerà i diritti dei consumatori qualora vengano violati”.