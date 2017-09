Una domenica perfetta per la Lazio di Inzaghi: 4 gol al Milan in casa, in una gara che, secondo i timori della mattinata, non si sarebbe dovuta neppure giocare. Allo stadio c'era anche Tommaso Paradiso, leader della band The Giornalisti e tifosissimo della Lazio. In Tribuna Monte Mario si è goduto le giocate di Luis Alberto e le reti di Immobile. Che è diventato protagonista di un coro improvvisato da parte del cantautore: direttamente dal successo estivo "Riccione", da "sotto il sole di Riccione" a "sotto il sole di Cirone" cantato dopo il gol e immortalato su Instagram il passo è breve.