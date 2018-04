Il tecnico del Salisburgo, Marco Rose, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della sfida persa contro il Lask in campionato: "Non è bello perdere la nostra seconda partita di fila. Abbiamo concesso molto e poi ovviamente è diventato difficile recuperare contro una squadra che si difende bene. Abbiamo dominato nel complesso, ma è stato troppo poco. Oggi è stata la nostra cinquantesima partita della stagione. Non può essere una scusa, ma i ragazzi non sono macchine. Solo continuando a lavorare torneremo a vincere".