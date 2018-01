Oggi in casa Lazio si festeggia l'arrivo in squadra del difensore ex Juventus Martin Caceres, che ha già chiamato a raccolta i tifosi biancocelesti. Ma la situazione de Vrij tiene in continua allerta Tare e la dirigenza biancoceleste.



ALTERNATIVA - Il difensore olandese non ha ancora annunciato la sua scelta: rinnovare, cambiare squadra a giugno, con una piccola percentuale di possibiltà che possa lasciare la Lazio perfino nella finestra di mercato di gennaio. Se dovessero arrivare offerte e il difensore avesse in testa di cambiare aria, Tare non vuole farsi trovare impreparato. Per questo, come riportano in Scozia, la Lazio ha allertato Jozo Simunovic: a gennaio potrebbe arrivare a Roma. Il giocatore è seguito da qualche tempo, la sua titolarità al Celtic è più che mai in dubbio: a Glasgow è appena arrivato Compper dal Lipsia, si sta guardando intorno. Per giugno la Lazio ci sta pensando, intanto gli ha chiesto, per sicurezza, eventuale disponibilità sin da questa sessione di gennaio. Le percentuali di un trasferimento immediato sono bassissime, anche perché il Celtic è impegnato su più fronti, a febbraio avrà l'Europa League da onorare. Un'opzione che la Lazio tiene in piedi, per eviare brutte sorprese.