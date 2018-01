La Lazio corre, si diverte, segna. Il 2018 non poteva iniziare nel modo migliore: la vittoria larga contro la Spal è il biglietto da visita di una Lazio che lancia la sfida alle altre. L'accesso in Champions League non è solo un miraggio lontano, ma un obiettivo concreto: Inzaghi and co. arrivano alla sosta, con relative vacanze, con gli assi principali della rosa in grande spolvero.



ALTO VALORE - Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, proprio i 4 giocatori offensivi della rosa, Milinkovic, Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson hanno visto il loro valore crescere a dismisura. Tare li ha portati a Roma spendendo 36 milioni di euro: oggi ne valgono 230, sei volte tanto. Un rendimento top li ha catapultati nel gotha del calcio, e tutte le big li osservano. Dal punto di vista contrattuale hanno posizioni diverse: Immobile e Felipe Anderson dormono sonni tranquilli, l'uno col suo rinnovo fino al 2022, il brasiliano è punto fermo, con Lotito che ha rifiutato 47 milioni targati United pur di tenerlo a Roma. Luis Alberto sta rinnovando con la Lazio, Milinkovic è legato alla società biancoceleste da un patto d'acciaio (altro rinnovo appena firmato) ma ha gli occhi del mondo addosso. Tutti lo vogliono, tutti li vogliono. Ma sul cartellino il prezzo è alto, altissimo, sei volte tanto più alto, altro che saldi!