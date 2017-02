In Inghilterra impazza già il calciomercato, e l'Echo, quotidiano di Liverpool, ne ha parlato proprio con l'allenatore dei Reds, Jurgen Klopp: "Siamo in trattativa con diverse persone. Calciatori, agente, staff. In ogni caso non sono state prese decisioni in questo momento". In privato poi Klopp avrà anche detto altro, ma sul lungo focus di calciomercato che segue ecco quattro nomi direttamente dalla Serie A: Felipe Anderson della Lazio, Belotti del Torino, Bernardeschi della Fiorentina e Mertens del Napoli.