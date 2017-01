Morrison spera di lasciare la Lazio. Dopo le partenze di Leitner e Vinicius, potrebbe tornare in patria l'inglese ex United. Ha convinto il Qpr, strappando il sì del tecnico Holloway e ora spera nella magia del suo procuratore, Danny Wilson: "Daniel Wilson deve diventare Houdini nelle prossime ore 20...". Rimane da convincere la Lazio, c'è da trovare un accordo per formalizzare il tanto agognato ritorno in patria.