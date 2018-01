Anche nella seduta di allenamento di questo pomeriggio, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi non ha potuto contare su Marusic e Lulic, fermati da lievi affaticamenti muscolari. Basta e Lukaku sono in preallarme, ma c'è ottimismo circa il loro recupero per il prossimo match contro la Spal. Cattive notizie invece per Di Gennaro, fermatosi nuovamente durante la partitella.