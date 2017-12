Fantasia al potere. In casa Lazio si studia per tornare a volare in alto. Inzaghi ci sta pensando, riflette su come rimettere il turbo alla squadra. Per questo guarda con favore alle new entry, giocatori che fino ad ora non sono riusciti a dare il loro contributo, out per infortunio. I recuperi di Felipe Anderson e Nani sono oro colato: col Crotone saranno in panchina entrambi, hanno spinto Inzaghi a mettere sul tavolo le sue pedine. Sta studiano un nuovo modulo, il mister. Finalmente può contare sull’attacco al completo ed ha intenzione di sfruttare l’enorme potenziale nel migliore dei modi: per farlo, come spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe ricorrere ad una nuova disposizione in campo. Dal 3-5-1-1 si passerà al 3-4-2-1, che verrà adottato già contro il Crotone. Luis Alberto e Milinkovic si muoveranno alle spalle di Immobile. Il serbo, però, può anche scalare in mediana, facendo così spazio ad uno tra il brasiliano ed il portoghese. Il girone di ritorno è alle porte, Inzaghi ha fatto dell'intelligenza tattica un credo fermo: per questo sta studiando per rivoluzionare la Lazio. Anno nuovo, modulo nuovo.