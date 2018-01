Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Spal, valida per la prima giornata del girone di ritorno: "Il girone d'andata l'abbiamo giocato bene, anche se manca ancora un recupero. Domani la Lazio dovrà restare concentrata, nella gara d'andata la Spal ci ha creato difficoltà e nell'ultimo turno contro la Sampdoria non meritava di perdere. È una squadra fisica e organizzata con esterni molto veloci. Il girone di ritorno? Rispetto a due anni fa, quando ho iniziato, la squadra ha più certezze. Noi vogliamo ancora migliorarci, anche se sappiamo di aver fatto un grande percorso. Avremmo meritato qualche punto in più, ma i fatti sono questi e nel girone di ritorno vogliamo fare ancora meglio. Vedendo questo cammino di rammarico dovrebbe essercene poco. Ci manca qualche punto in classifica, ma nel calcio non bisogna guardare indietro e adesso dobbiamo pensare solo alla Spal. Un calo di tensione? Noi abbiamo l'obbligo di disputare una buona gara a Ferrara, ne ho parlato con i ragazzi. Dobbiamo arrivare alla gara di domani nel migliore dei modi". Sugli infortunati e il ballottaggio in difesa: "Abbiamo recuperato tutti a eccezione di Marusic. Ha avuto un problema nella gara di San Siro e insieme alla staff medico abbiamo deciso di non convocarlo con la speranza che alla ripresa sia di nuovo a disposizione. Stanno facendo entrambi molto bene. Bastos ha giocato un eccellente girone d'andata, ma Wallace sta tornando. Sceglierò di volta in volta, senza dimenticare Luiz Felipe. Felipe Anderson è un giocatore pienamente recuperato e domenica a San Siro avrebbe potuto far gol. Dal 20 gennaio ci sarà una partita ogni tre giorni e io avrò bisogno di tutti: Felipe, così come Nani, tornerà a giocare dall'inizio. Mi dispiace per il rallentamento che ha avuto Caicedo, che s'era integrato molto bene, ma quando i giocatori saranno tutti al 100% ci sarà spazio per tutti. Luis Alberto? Deve stare tranquillo e giocare come fatto nel girone d'andata. E' il giocatore col minutaggio più alto di tutta la rosa. Sa di aver fatto benissimo, ma può migliorarsi perché è un grandissimo giocatore e un valore aggiunto per la nostra rosa". L'allenatore biancoceleste ha parlato anche degli episodi arbitrali sfavorevoli e del mercato: "In questo momento siamo in grande credito con gli episodi arbitrali. Ma ne ho già parlato tanto e non voglio tornarci su: ora pensiamo a iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi. Oggi e domani dobbiamo restare concentrati sulla Spal. E' chiaro, però, che da domenica resterò in contatto con la società per capire cosa si potrà fare. Di mercato non abbiamo parlato. De Vrij? Mi auguro possa continuare con noi, è un giocatore straordinario".