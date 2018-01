Nel giorno della vigilia del suo compleanno, la Lazio batte il primo colpo ufficiale. Per certi versi, atteso, preventivato: Martin Caceres, ex Juventus, dal Verona passa alla Lazio. La società biancoceleste lo ha lasciato all'Hellas per tutto il girone di andata, per consentirgli di riprendere la forma migliore e poterlo tesserare.



I DETTAGLI - Il ds Tare aveva annunciato il colpo, cominciano ad emergere i dettagli del contratto che il jolly difensivo ha firmato col club biancoceleste: come riporta Sky Sport, l’ingaggio si attesterà tra 1 e 1,2 milioni all’anno. La durata iniziale è semestrale, ma scatterà il rinnovo annuale automatico al raggiungimento del 50% delle presenze tra campionato e coppe. La Lazio vuole un giocatore integro, che sia in grado di aiutare fortemente la squadra sul campo. C’è poi la possibilità di estenderlo per un ulteriore stagione (2019-20) se le parti decideranno di proseguire assieme. Altro particolare da sottolineare: il calciatore ex Verona ormai ha voluto inserire una clausola rescissoria da 5 milioni di euro nel contratto. Se dovesse arrivare qualche interessamento importante, Caceres vuole essere messo in condizione di accettarlo. Nel frattempo dovrà prendersi la Lazio.