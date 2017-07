Sul fronte attacco la Lazio ha scelto. Dall'Ecuador sono stati chiari: tra oggi e domani arriverà Caicedo a Roma con il suo agente, per firmare un triennale con la Lazio. Caicedo sta solo aspettando l'ok della Lazio, che nel frattempo sta conducendo due trattative parallele, una che porta in Spagna, un'altra che vola in Russia, ancora da Azmoun. Come riporta il Corriere dello Sport, sembrava una trattativa sfumata, poi la Lazio lundì è tornata all'assalto: l'offerta di 15 milioni più 3 non ha convinto il Rubin Kazan, a questo punto la Lazio spera nella volontà del giocatore, vero e proprio obiettivo numero 1 per l'attacco.