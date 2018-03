Il Napoli prova a far rinnovare Sarri, nel frattempo si guarda intorno, e avrebbe già pensato al sostituto. Oltre a Giampaolo della Sampdoria, il Napoli avrebbe individuato Simone Inzaghi come possibile sostituito di Sarri. Come riporta Tuttosport, Inzaghi piace molto per il suo stile garbato e per la carica che trasmette.un campo, non è un integralista e cerca di ottenere il massimo dai suoi, dalla rosa a disposizione. De Laurentiis ci sta pensando, anche perché la Juventus avrebbe cambiato obiettivo per il dopo-Allegri. E su Inzaghi sarebbe piombato anche il Napoli.