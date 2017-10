Il contratto di Stefan de Vrij tiene banco in casa Lazio. Il centrale olandese va in scadenza il prossimo 30 giugno: la Lazio avrebbe raggiunto un accordo praticamente su tutto con l'entourage del giocatore, tranne sulla clausola rescissoria, che gli agenti della Seg vorrebbero fissare a 30 milioni. E sul giocatore si muovono da tempo le big europee. La Juventus è vigile, ha fiutato l'affare. Ma non è l'unica squadra a muoversi. secondo quanto riporta il Daily Mirror, anche il Liverpool sta pensando all'inserimento. Dopo il fallito assalto a Van Dijk in estate, Klopp avrebbe deciso di puntare sul connazionale che milita in Serie A. Magari muovendosi tra le pieghe di un rinnovo che ancora non arriva.