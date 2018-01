Giungerà oggi la sentenza della Procura Federale sul caso degli adesivi antisemiti affissi dalla Lazio in Curva Sud: l'accusa avrebbe chiesto una sanzione di 50mila euro per il club biancoceleste, più due turni a porte chiuse; la difesa, dal canto suo, chiederebbe l'assoluzione. Secondo RadioSei, dovrebbe giungere uno sconto, con la sola gara interna contro l'Hellas del 19 febbraio. In caso di ricorso in appello del club, l'ulteriore sentenza dovrebbe giungere prima di tale data.