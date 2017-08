Bagarre per Niang. L'attaccante del Milan è al centro di un intreccio di mercato, con la Lazio spettatrice interessata. Il club di Lotito vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con la società rossonera per portare a casa il possibile sostituto di Keita. La concorrenza è tanta, forse troppa. Come riportato da Sportitalia, nelle prossime ore dovrebbe avere luogo a Milano un nuovo vertice per cercare di sbloccare la cessione di M'baye Niang allo Spartak Mosca. La società russa è interessata e aspetta novità nella notte. Su Niang c'è anche il Torino, che per ora osserva, come la Lazio. A Mihajlovic Niang piace molto, ma l'offerta dei granata è inferiore a quella della club moscovita.