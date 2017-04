Dusan Basta della Lazio sente l'avvicinarsi del derby nella Capitale, e Il serbo, intervistato da kurir.rs, ha parlato dei risultati sorprendenti raggiunti dai biancocelesti. "Eliminare la Roma dalla Coppa è stato a dir poco fantastico una gioia incredibile che ci ha regalato grandissimo entusiasmo".



Sulla Juve in finale di Coppa Italia: "Affronteremo la migliore squadra in Serie A, ma c'è sempre speranza di vincere. Faremo del nostro meglio per vincere il trofeo perché vorrebbe dare una soddisfazione ai nostri tifosi".



ulla sorpresa-Lazio: "La verità è che nessuno si aspettava questa stagione, ma abbiamo lavorato duramente fin dal primo giorno e tutti noi siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo. La squadra è tornata tra le grandi. L'atmosfera negli spogliatoi è buona e in campo si vede. Inzaghi è un ottimo tecnico, prepara bene le partite e tatticamente è sempre eccellente".