La Lazio vola, i senatori si godono il momento positivo della squadra e l'ottimo inizio di 2018. A sport.blic.rs Dusan Basta ha fatto un bilancio del 2017: “Quando sono arrivato alla Lazio avevo due obiettivi: vincere un trofeo in Italia e fare 100 presenze con il club. Ho realizzato entrambe le cose nel 2017. Aggiunte a determinati eventi che mi sono accaduti nel privato, posso dire che il 2017 è stato l’anno più bello della mia vita. Adesso però è il momento di raggiungere nuovi traguardi nel 2018". Basta è uno dei senatori della squadra: “Ho indossato la fascia di capitano in due partite di Europa League, quando non c’erano tutti i titolari, ma indipendentemente da tutto, è stato un grande onore per me e per questo sono felice. Quest’anno giochiamo un calcio bello ed offensivo e in molti lo hanno riconosciuto. Siamo felici di fare tanti gol, inoltre stiamo lavorando per mantenere la porta inviolata il più possibile”.



OBIETTIVI - La Lazio sta lottando su tutti i fronti, adesso è il momento di stabilire gli obiettivi: “Speriamo di andare avanti in tutte le competizioni, abbiamo tanti giocatori di qualità in rosa. A breve ci aspettano due partite contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. L’obiettivo principale è quello di qualificarci per la Champions League: in cima alla classifica ci sono cinque squadre che lottano per le prime quattro posizioni. Spero sinceramente che la Lazio arriverà alla fine fra le prime quattro”.