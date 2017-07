Bastos ha parlato a Lazio Style Channel della prossima stagione del club biancoceleste: ''Sono al mio primo ritiro con la squadra biancoceleste, è sempre un piacere lavorare giorno dopo giorno con questo gruppo. Piuttosto che parlare, preferisco farmi valere sul campo. Ho appena passato un anno di adattamento: non è mai facile il primo in Serie A, ma sto continuando a lavorare bene. È stato bello sfidare nell’arco dell’ultima stagione grandi squadre con voglia e determinazione, ma tutte le gare di Serie A sono difficili. La difficoltà più grande? La comunicazione. È difficile lavorare senza questa componente. Sto lavorando per migliorarmi, sono sempre disposto a dare il mio contributo per la squadra. Mi fa piacere giocare con giocatori che hanno grande qualità. Io devo migliorare, ma Wallace è molto forte, è bello lavorare con lui. Mi sto applicando per giocare, per dare il mio contributo alla squadra biancoceleste e per dare le giuste garanzie al mister''.