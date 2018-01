Gascoigne cuore d'oro. Stavolta Paul Gascoigne torna a far parlare di sé in senso strettamente positivo. Ieri l'appello disperato: un papà giovane, con una bambina affetta da una malattia molto grave che non le permette di comunicare, se non con l'utilizzo di una macchina.



IL GESTO DI GAZZA - Il papà aveva scritto su Twitter: "Mia figlia è stata derubata della sua macchina che le permette di parlare. Era il suo unico modo di comunicare con noi. Era molto costosa, non possiamo rimpiazzarla facilmente". Per questo è partita un'iniziativa di crowdfounding per permettere alla famiglia di ricomprare il macchinario, una lodevole iniziativa in rete. Gascoigne si è subito mosso per aiutare la bambina: una donazione cospicua, che ha aiutato la bambina a ricomprare il macchinario.