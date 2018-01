Mauro Bianchessi è stato, fino alla scorsa estate, responsabile dell’attività di base e dello scouting Under 14 del Milan. Adesso una nuova avventura alla Lazio, ecco quanto dichiarato in una intervista concessa a Premium sport: "Il progetto Lazio è volto a valorizzare il settore giovanile in tutto, con un progetto fin dagli 8 anni. L'obiettivo è portarli in prima squadra. Le similitudini tra questo e il progetto che avevo al Milan sono le basi, una proprietà salda ed italiana come c'è qui e c'era nei rossoneri. A Milano avevo Berlusconi e Galliani, che è stato e sarà sempre un fenomeno a livello manageriale. Oggi con Lotito e tutta la sua dirigenza con idee chiare".



Le scoperte di Donnarumma, Locatelli, Calabria, Cutrone, Gagliardini, Conti, Cristante e tutti gli altri: "A nominarli tutti sono veramente tanti (ride, ndr). Sono passati anni ora ma sono stati scoperti con la stessa strategia che utilizzo ora alla Lazio. Si fanno scelte su ragazzi giovanissimi, cresciuti poi in un ambiente totale e che li accompagni nella crescita. Faccio i complimenti a tutti questi ragazzi che avete nominato, alcuni li conosco veramente fin da piccoli: Cutrone a 8 anni ad esempio".

Su Donnarumma: "È stato un blitz rapidissimo. L'abbiamo visto giocare su un campetto e ho chiamato subito Galliani, erano le 20. Alle 9 del mattino eravamo già tornati indietro e poche ore dopo tutta la famiglia di Gigio era in sede e abbiamo chiuso. Il giorno dopo avrebbe dovuto firmare con l'Inter".



Su Cutrone: "Devo ringraziare un osservatore che è stato eccezionale in tutta la vicenda di Patrick. Era andato all'Inter ma i nerazzurri non gli avevano più dato risposte, così abbiamo agito noi e abbiamo voluto visionarlo. Dopo dieci minuti ho subito fermato il padre per dirgli che lo volevamo e ci siamo stretti la mano. Quella parola data non l'ha mai mancata o cambiata. Queste famiglie sono la forza dei ragazzi. Abbiamo speso 1500 euro per lui, oggi diciamo che vale un po' di più. Come lo zero pagato su Locatelli o i 1200 per Calabria. Ma è il nostro lavoro".



La gestione di Gigio negli ultimi mesi: "Non sono di mia competenza. Io dico solo che ha scelto il Milan da piccolo e l'ha voluto da sempre. Anche sedicenne ha più volte rifiutato club inglesi ma io mi fermo qua perché poi è entratata un'altra società".



Che parole diresti a Gigio? "Gli direi di seguire il suo cuore come ha sempre fatto. Poi il calcio è questo e lui è ancora giovane".