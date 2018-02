La notizia corre veloce: un big fischiato all'Olimpico. Sempre lo stesso, l'indolente Felipe Anderson. Inzaghi lo piazza in campo al posto di Marusic nella ripresa, a secondo tempo inoltrato, con la partita che sta prendendo la piega negativa che porterà il Genoa alla vittoria. E fioccano i fischi.

FISCHI E MALUMORI - Qualche malumore di troppo, forse qualche incomprensione con l’ambiente alla base, senza dimenticare un giustificabile nervosismo per esser stato fuori a lungo. I tifosi della Lazio hanno visto, al rientro, un super Felipe. Che poi ha cominciato a pagare la lunga assenza. Ma quel che conta sono gli atteggiamenti in campo, e, secondo i tifosi, Felipe li stecca. 3 palloni persi su 29 giocati, zero tiri, zero assist, zero palle gol create. Un inno al nulla: tanti errori di valutazione, gambe pesanti. Nani, che pure non ha fatto bene, sembra più reattivo ed in palla. Sopratutto sembra più voglioso. E i tifosi non gli risparmiano critiche, "se devi giocare così vattene", "sei finito prima di cominciare". Sarà un caso, ma nelle ultime 3 foto su Instagram eccone 1 con de Vrij (rinnovo appeso ad un filo), una con Neymar al Santos (nostalgica) e una in un campetto, a giocare con alcuni ragazzini. Nessuna con la maglia della Lazio. Il mercato è lontano, la forma migliore anche. La pazienza dei tifosi, in compenso, non è così lontana dal finire.