La Lazio attende l’arrivo di Lucas Biglia. Prima nella Capitale per per le visite mediche, poi ad Auronzo di Cadore. Il centrocampista, in accordo con la società, ha ricevuto un permesso per rientrare con un paio di giorno di ritardo insieme alla sua famiglia. Questo, sulla carta, il programma dell'argentino: domani mattina sbarcherà a Fiumicino, mentre nella giornata di martedì effettuerà i controlli d'idoneità di inizio stagione per poi unirsi al resto dei compagni già in Veneto. A meno che nelle prossime 48 ore il Milan non riesca a chiudere l’operazione per portarlo in rossonero…