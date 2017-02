Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il centrocampista e capitano della Lazio, Lucas Biglia ha ha parlato della sfida che attende i biancocelesti contro il Milan: "E’ importante la partita di oggi, abbiamo l’opportunità di vincere contro una big. Mancano però ancora 14 partite al termine del campionato. Vogliamo imparare ancora, vincendo. Giochiamo di nuovo davanti i nostri tifosi dopo la sconfitta immeritata contro il Chievo. Quello che abbiamo fatto contro il Pescara non basta, dobbiamo giocare come fatto a Milano con l’Inter in Coppa Italia. Se serve più la quantità o qualità? Entrambe le cose, se giochiamo con qualità poi arriva anche la quantità. Tutti devono essere a disposizione e fare il proprio meglio, poi il risultato sono sicuro sarà positivo".



Poi a Mediaset Premium: "Il diverbio con Keita? Sono cose che fanno imparare tanto a me quanto a lui. Sono cose che succedono in campo. E' uno scambio che ci fa imparare