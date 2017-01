Queste le parole di Lucas Biglia, centrocampista della Lazio, a Lazio Style Radio: "Sono contento per questa vittoria, è arrivata contro una grande squadra. La meritavamo dopo la grande prestazione e la sconfitta immeritata di sabato. Volevamo portare a casa una vittoria e ci siamo riusciti. Rimpiango quanto accaduto sabato, c’erano i miei figli. Loro vengono sempre a salutarmi, hanno visto una figuraccia e non voglio che la vedano mai più. Ci aspettavamo una grande prestazione. Dopo le critiche ricevute dopo la Juventus, in particolare quella di essere una squadra che non vince contro grandi squadre, volevamo dimostrare di potercela giocare contro tutte. Il mister ci ha convinti di questo. La Coppa Italia è importante, vogliamo arrivare più lontano possibile.



Ho portato i miei figli a scuola ieri, ma ho preso un po’ di energia da questo. Oggi ho parlato con loro quando sono arrivati a scuola, ma ho ancora il rimpianto di quanto accaduto. Ci sto ancora male. Sono sempre il primo ad accettare le critiche per ciò che accade dentro il campo, sono un professionista e so cosa fare. Spero che tutto rientri nei giusti binari.Sono io il rigorista, ma in campo decidiamo sempre tra noi. Non sono egoista, so quando sto bene. Oggi ne avevo voglia, ho parlato con la società e ho sentito la fiducia di tutti, anche dei tifosi. La grinta giusta mi è stata data quest’oggi da mio figlio. Non dobbiamo sbagliare domenica, ora siamo contenti per il risultato, ma domani il mister ci riporterà con i piedi per terra e inizieremo a pensare al Pescara. La squadra abruzzese vorrà fare sicuramente un buon risultato, non sarà una gara facile”.