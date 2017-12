In attesa dei convocati di Simone Inzaghi in vista del match di Tim Cup contro la Fiorentina in programma stasera, in casa Lazio preoccupano le condizioni di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, infatti, ha saltato l’allenamento di questa mattina a causa di un attacco influenzale e potrebbe essere esentato dalla sfida contro i viola.