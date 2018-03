Martin Caceres, ex difensore della Juve, ora alla Lazio, si è raccontato a Tuttosport: "Mi è spiaciuto un sacco segnare alla Juve. Sono stati sei anni che mi sono goduto alla grande, ho avuto un bel rapporto con i compagni. Si rimane affezionati a quella maglia. Però è sempre bello segnare, anche per questo ho esultato. E tanto".



CONTATTI - "Con Dybala e Cuadrado, che ho cercato subito dopo l’operazione. E poi con Chiellini, anche se un po’ che non ci sentiamo".



CONTE - "L'errore del 2013, Ronaldo e quelle urla? Era meglio giocare sull’altra fascia... Un grandissimo, comunque (l'allenatore si prese la colpa)".



LEZIONI - "Ho imparato la mentalità vincente, una cultura del lavoro come da poche altre parti».



DUELLO SCUDETTO - "Scontro diretto? È ancora lontano: bisogna vedere se ci saranno infortuni, quanto inciderà la Champions. Vedo bene il Napoli perché i giocatori ormai si conoscono e sono in forma. Hanno voglia, si è capito lunedì sera a Cagliari, dopo il rinvio della partita di Torino: sono scesi in campo e hanno rifilato cinque pappine agli avversari. La Juventus ha il vantaggio di sapere per che cosa deve lottare ogni anno, ovvero il massimo: la forza mentale è la sua arma in più".



FINITO - "Quando senti questi voci devi andare oltre, dare loro il poco tempo che meritano. Anzi, lasciar perdere. Mi ero rotto il tendine d’Achille, sei mesi fermo. Sono andato al Southampton, mi hanno fatto fare una partita in 4 mesi. Volevo tornare a tutti i costi in Italia, è il posto dove sono stato meglio. Mi ha cercato la Lazio, ho detto subito sì. Sono potuto arrivare soltanto a gennaio, quando avevo il passaporto da comunitario".



VERONA - "Una fortuna per me, cinque mesi in cui mi sono trovato bene. Sono capitato al momento giusto e me ne sono andato via con un bel ricordo: dei compagni, di Pecchia, dei tifosi".



LAZIO - "La qualità dei giocatori. Un conto è vederla da fuori, un conto è toccarla con mano ogni giorno. Ho ritrovato Immobile, che era uno dei “piccoli” quando stavo alla Juve. Ciro non è solo uno che segna: oggi è molto maturo, un uomo squadra. Milinkovic-Savic è bravissimo e con lui metto Luis Alberto: l’avevo conosciuto a Siviglia, quando io avevo 23 anni e lui 18. Ha qualità importanti, per me è simile a Isco".



INZAGHI - "C’è un buon rapporto. È uno che sa che cosa vuole e sa come ottenerlo. Mi ha sorpreso, come tutta la squadra. Ci avevo giocato contro ma non sul campo. Nel 2009 stava in panchina alla Lazio, con la Juventus abbiamo vinto 2-0 a Roma e io avevo fatto gol. Era la mia prima partita con la maglia bianconera... Non segno tanto ma la mia fortuna è sempre stata quella di fare reti importanti, come le due al Napoli".



MILAN - "Mentalmente stiamo bene, abbiamo superato la botta dell’eliminazione. Tra andata e ritorno abbiamo disputato due belle partite, non abbiamo avuto fortuna quando è stato il momento di buttarla dentro".



DYBALA - "Non è Higuain, che sta fermo. Paulo ti porta in giro per il campo, non ti dà punti di riferimento. Sarà molto complicato".



DUE VITTORIE - "Siamo stati la bestia nera della Juventus, speriamo di esserlo per la terza volta... Vogliamo andare avanti il più possibile in Europa e conquistare un piazzamento in zona Champions: ci ho giocato, è il torneo più bello che ci sia".