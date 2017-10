Lazio-Cagliari 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 6’ rig., 41’ Immobile (L), 49’ Bastos (L)



Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu (70’ Luiz Felipe); Marusic (dal 78’ Caicedo), Parolo, Leiva (57’ Murgia), Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi



Cagliari (3-5-2): Crosta; Andreolli, Romagna, Pisacane; Dessena (64’ Faragò), Ionita, Barella, Joao Pedro, Padoin (76’ Miangue); Farias, Sau (58’ Pavoletti). All. Lopez



Arbitro: Pairetto di Nichelino



Ammoniti: 29’ Andreolli (C), 30’ Leiva (L), 51’ Dessena (C), 72’ Farias (C), 80’ Pavoletti (C)