Juventus e Inter continuano il pressing per arrivare a Keita Balde. L'attaccante della Lazio è sul piede di partenza ed aspetta che i biancocelesti accettino l'offerta di una squadra a lui gradita. La Juve offre 15 milioni più 5 di bonus, l'Inter non ha ancora presentato offerte ufficiali ma con i biancocelesti che hanno ufficializzato l'acquisto di Caicedo dall'Espanyol, bianconeri e nerazzurri sentono che la svolta del caso Keita potrebbe essere dietro l'angolo. Caicedo, proprio come Keita, può giocare sia come attaccante che come esterno offensivo.