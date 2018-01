Intervistato da RAC1, l'attaccante della Lazioè tornato a parlare del suo addio all'Espanyol in estate, esprimendosi anche sul futuro di de Vrij: "All'inizio mi sentivo parte del progetto, ma poi improvvisamente sono arrivate le critiche. Non mi piace stare in un posto in cui non sono benvenuto. E' chiaro che all'Espanyol ero di troppo ed è dura passare dal'essere importante a non valere niente. Mi sono sentito solo e non rispettato. Non è stato un trattamento giusto, ma sono cose che succedono. Il calcio a volte è ingrato. De Vrij? È tranquillo, sta lavorando come sempre con noi compagni e con il mister. Si parla molto di lui e del suo futuro. Ci sono tante squadre che lo seguono, come il Barcellona ma anche la Juventus e l’Inter in Italia. Spero che qualsiasi cosa decida sia il meglio per lui. Ovvio che mi auguro che rimanga con noi".