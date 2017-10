La campagna abbonamenti, prolungata in casa Lazio, non ha raccolto i numeri attesi, nonostante l'ottima stagione biancoceleste. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89,3 è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: “Termina alle 18:00 la Campagna Abbonamenti. Speriamo ci sia un rush finale per aumentare la base dei tifosi abbonati che rappresentano sempre un aspetto molto importante, per poi andare, di domenica in domenica, ad incrementare. We fight racism è un’iniziativa voluta fortemente dalla società perché si vuole combattere ed eliminare questo tipo di problematica. Con questa promozione i tifosi abbonati in Curva Nord possono acquistare, al prezzo di 1€, attraverso i canali online, il biglietto di Curva Sud. Settore che è aperto, naturalmente, a tutti i tifosi che vogliono acquistare normalmente il tagliando. Ricordiamo che per la partita di Lazio-Cagliari c’è la possibilità per gli under 14 di acquistare il biglietto, in tutti i settori dello stadio, a soli 5€”.