Vedi alla voce rinnovi, ma spinosi. La Lazio ha tre casi da risolvere, tra gli ultimi giorni del 2016 e inizio 2017. Il primo, come riporta il Tempo, riguarda Keita, in partenza per la Coppa d'Africa. La dirigenza della Lazio lo convocherà nei prossimi giorni a Formello insieme all'agente Calenda per fare il punto della situazione e chiarire i punti oscuri. Nulla si muove sul fronte rinnovo De Vrij e Biglia. Entrambi sono in scadenza 2018, e rientrano, anche loro nel grande insieme di rinnovi da portare a casa il prima possibile, per non far ingolosire troppo le big in cerca di pezzi pregiati.