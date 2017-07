Cataldi ad un passo dal Benevento, la Lazio lavora per rinforzare la rosa a centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex Cagliari Di Gennaro aspetta solo il sì del centrocampista biancoceleste per arrivare alla Lazio a parametro 0, sarà il secondo acquisto dopo il montenegrino Marusic. In questo modo la Lazio garantirà ad Inzaghi un elemento pronto, che nella scorsa stagione ha ben figurato in Serie A e non necessita di alcun ambientamento.