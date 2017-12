Una cena per festeggiare il momento d'oro. Thomas Strakosha è uno dei protagonisti del 2017 biancoceleste. Si sta dimostrando un leader anche fuori dal campo: nei vari post-partita ha dimostrato saggezza e ambizione. Spesso chiama la squadra "la mia Lazio", a dimostrazione di un attaccamento fuori dal comune per i colori biancocelesti. Senza dimenticare le sue origini: quella di domenica contro l'Atalanta è stata anche la sfida contro il connazionale Berisha. A proposito di connazionali. Nella serata di ieri è andata in scena una cena, una rimpatriata tutta albanese. Dopo la cena di Natale con la Lazio, Thomas Strakosha se n’è concessa anche una più ristretta. A tavola un altro ex biancoceleste come Lorik Cana e Eros Grezda, ala dei croati dell’Osijek. E compagno di Nazionale con le Aquile di Panucci. Location prescelta dell’incontro un noto ristorante nel centro di Roma: "notte tra albanesi a Roma", il commento al suo post.