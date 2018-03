La Lazio è alla ricerca di un vice Strakosha. Il portiere dei biancocelesti è un titolare inamovibile, ha saltato solamente due partite di Europa League a qualificazione già acquisita. Come scrive Il Messaggero, in vista della prossima stagione Lotito e Tare sono alla ricerca di un vice affidabile per far respirare l'ex Salernitana: Marchetti andrà via in scadenza, Vargic non ha convinto. Cercasi vice, disperatamente.