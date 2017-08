In casa Lazio Marchetti potrebbe rimanere: come riporta il Messaggero, dopo una stagione particolarmente travagliata e complicata, il portiere di Bassano del Grappa potrebbe restare e fare il secondo di Strakosha. I pochi sondaggi ricevuti fino ad ora da Spal e Verona non sono andati a buon fine: il destino di Marchetti sarà inevitabilmente legato a questi ultimi giorni di mercato. Se non dovessero arrivare novità di sorta, starà a Marchetti mettersi a disposizione, magari come secondo di Strakosha, a ruoli invertiti rispetto all'inizio della scorsa stagione.