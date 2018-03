Tensione in volo in casa Lazio. Come racconta cittaceleste, Nani è stato contestato da un tifoso sul volo di ritorno da Cagliari. Mentre dormiva, il portoghese è stato svegliato sull'aereo: "Svegliati, che giovedì dobbiamo passare il turno in Europa League a Kiev". Secondo quanto raccontato, l'ex United avrebbe risposto con una testata.



"VOLO CHARTER" - Nani si è sfogato con il direttore sportivo Tare. Queste le parole riportate da cittaceleste: "A Manchester e altrove non mi è mai successo di viaggiare con un aereo di linea ed essere esposto a qualcosa di simile". Un episodio di tensione in un momento poco brillante per la squadra allenata da Inzaghi.