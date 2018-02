Chi potrebbe esserci dietro l'eventuale maxi offerta per Milinkovic Savic? Chi potrebbe arrivare a muovere fino a 200 milioni di euro bonus compresi? In pole position per il serbo ci sarebbe il Paris Saint Germain, come riporta Tuttosport i francesi sarebbero in vantaggio per il serbo.



CONCORRENZA - In Italia sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus, che non vuole partecupare ad aste. E c'è la certezza che, a fine stagione, sarà proprio un'asta internazionale a scatenarsi per portare a casa il cartellino di Milinkovic, che partirà di fronte ad un'offerta importante. Per ora il PSG scalda i motori, e prepara l'affondo. Ma non è l'unico club dietro al serbo, una cosa è certa: la casella postale di Tare e Lotito sarà decisamente intasata durante la prossima sessione di calciomercato.