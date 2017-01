Lazio-Chievo 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 90’ Inglese (C)



Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta (83’ Lombardi), De Vrij, Hoedt, Radu (76’ Luis Alberto); Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Djordjevic (76’ Rossi), Lulic. All. Inzaghi



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Spolli (79’ Dainelli), Gobbi; Bastien (80’ Rigoni), Radovanovic, Hetemaj; De Guzman (63’ Izco); Birsa, Inglese. All. Maran



Arbitro: Fabbri di Ravenna



Ammoniti: 30’ Milinkovic (L), 46’ Cacciatore (C), 71' Izco (C), 85’ Lulic (L)