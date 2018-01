La Procura dà ragione agli Irriducibili per la nota vicenda dei manichini appesi davanti al Colosseo. Alcuni giornali avevano stigmatizzato l'accaduto, tanto da spingere la Procura di Roma ad indagare su eventuali minacce di "impiccagione" ai giocatori giallorossi. Nulla di fatto: dal maggio scorso ad oggi le indagini non hanno portato ad un reale pericolo per i giocatori della Roma.



ARCHIVIAZIONE - Dopo le polemiche, viene scritta la parola fine sulla vicenda: secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Tempo', l'inchiesta è stata archiviata dalla Procura. Davanti al Colosseo era stato appeso anche uno striscione ironico con scritto: “Un consiglio senza offesa…dormite con la luce accesa”. Accolta dunque la tesi degli Irriducibili, che in un comunicato avevano spiegato il gesto: “Il tutto va circoscritto nel sano sfottò che genera il derby capitolino. Nessuna minaccia a nessun giocatore della Roma”. Tanto da descrivere poi il gesto come “sano diritto di deridere l’avversario calcistico”.