Altra iniziativa clamorosa dei tifosi della Lazio. Stavolta vogliono portare gli arbitri in tribunale. Undici sostenitori biancocelesti hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in relazione all’espulsione di Immobile nella gara contro il Torino dell’11 dicembre scorso. Davanti al giudice, sul 'banco degli imputati' finiranno il direttore di gara di quella partita, Giacomelli, e l'assistente al video Di Bello. L'accusa parla chiaro: contestano la non corretta applicazione del regolamento del protocollo Var.



UDIENZA - La rabbia dell'ambiente cresce sempre di più, stavolta finisce nelle mani degli avvocati. Dopo la class action, stavolta si va in tribunale. L’udienza è stata fissata per il prossimo 25 giugno: i tifosi richiedono un risarcimento perché in quella gara sarebbe stato «leso il loro diritto al tifo». La lunga querelle tra ambiente Lazio e classe arbitrale non sembra destinata a conoscere fine.