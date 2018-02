Una Lazio in difficoltà dietro. Il reparto arretrato è sotto accusa, ma dopo Napoli Tare e Peruzzi, come riporta il Messaggero, hanno addirittura solleticato l'idea ritiro per ritrovare un po' di tranquillità. Inzaghi ha parlato con i suoi ragazzi, ha deciso di non punirli, li ha voluti preservare. Il calo tra primo e secondo tempo è stato un fulmine a ciel sereno per il mister, che ora si aspetta reazioni dal gruppo. Altrimenti l'idea ritiro potrebbe tornare reale. A DIFESA DELLA DIFESA - Il reparto arretrato è sotto accusa: Inzaghi ha cambiato tanto, troppo. 14 terzetti difensivi diversi in 24 partite. Il più utilizzato, Bastos-de Vrij-Radu, è stato al centro di 4 sconfitte su 6. Una specie di disastro, con wallace e Bastos al centro di almeno 6 errori costati un gol. La Lazio dovrà ripartire in Europa League. Altrimenti quella che era un'ipotesi, il ritiro punitivo, potrebbe diventare realtà.