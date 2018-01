Una ritorno che farebbe rumore. L’avventura dell'ex biancoceleste Keita con il Monaco non sta andando benissimo: utilizzato nelle rotazioni, fino ad ora non è riuscito ad entrare in pianta stabile nell'11 titolare. L'anno scorso, con Inzaghi in panchina, la fioritura del senegalese: la querelle contrattuale ha spinto la Lazio a cederlo, grazie ai decisivi uffici di Mendes.



RITORNO - L’ex laziale, con il club francese, ha collezionato 15 presenze, condite comunque da 5 gol. Secondo ‘RMC Sport’, il Napoli avrebbe offerto 45 milioni di euro per il suo cartellino. Già in estate De Laurentiis ha provato a strapparlo alla Lazio, senza avere successo: in questo momento gli uomini di mercato del Napoli stanno setacciando furiosamente il mercato degli esterni, Keita ha il pregio di avere già esperienza consolidata in A. Il club del Principato non ha intenzione di accettare l'offerta, per ora.