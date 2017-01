Bagarre alla fine di Lazio-Chievo. Ambiente bollente dopo la rete di Inglese che condanna la Lazio alla sconfitta. Biglia, in odor di rinnovo di contratto, sta abbandonando il terreno di gioco: un tifoso lo insulta e gli sputa, il capitano della Lazio viene trattenuto, dopo aver provato a raggiungere il reo fino in tribuna, viene trascinato via negli spogliatoi, furibondo. A quel punto l'ex Primavera Tounkara, in tribuna, prova a farsi giustizia da solo, si scaglia contro il tifoso colpendolo, ne nasce una colluttazione, i due vengono separati. Il clima in casa Lazio è teso, tesissimo.