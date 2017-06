Colpo in difesa per la Lazio: i biancocelesti hanno chiuso con l'Oostende per Adam Marusic, esterno destro montenegrino capace di agire da terzino o in posizione più avanzata. Il classe '92, 40 presenze complessive la scorsa stagione con 5 gol e 6 assist, arriva a titolo definitivo: domani le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi cinque anni.



CIFRE E CURIOSITA' - Emergono nuovi dettagli sull'operazione: la Lazio ha trovato l'accordo con l'Oostende, ex squadra dell'altro biancoceleste Jordan Lukaku, sulla base di 6,5 milioni di euro più bonus. Giocatore duttile capace di adattarsi anche a giocare su entrambe le fasce, primo rinforzo in difesa per Simone Inzaghi.