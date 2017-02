La Lazio festeggia il ritorno in campo di Keita. Già, perché, come riporta il Corriere dello Sport, con il senegalese in campo, ed è successo 17 volte, la Lazio vince. Con lui titolare, la Lazio ha totalizzato 8 vittorie, 3 pareggi, 1 sola sconfitta. Quando Keita parte dal primo minuto, la media punti della Lazio si impenna a 2.25, partendo da 1.45 quando lui non c'è o entra in corsa. Insomma, una cosa è certa: ben vengano i rimproveri dello spogliatoio, se poi Keita gioca così.