Fiorentina-Lazio, garanzia di spettacolo. E di gol: le due squadre si sfidano spesso a suon di giocate e tante, tante reti segnate. Nelle ultime 5 gare tra la compagine biancoceleste e quella viola, come riporta il Corriere dello Sport, gli spettatori hanno esultato per una media di oltre quattro reti a match.



GOL E SPETTACOLO - Sono ben 21 i gol segnati nelle ultime 5 sfide: la Fiorentina ha tirato molto di più, 69 conclusioni in più della Lazio, ma ha segnato 31 reti in meno. I biancocelesti però in 5 delle 6 gare di campionato, a differenza dei viola, hanno sia segnato che subito gol. Attenzione a chi entra in campo a gara in corso: la Fiorentina è la rosa che ha segnato di più con i giocatori scelti da Pioli nella ripresa, ben 9 volte.